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Донецк, 4 июля. Разведка Донецкой народной республики выявила позиции запрещенных танков и гаубиц ВСУ у своих границ, сообщили военные источники в ДНР.

Как сообщают источники в республике, в районе Сухой Балки был зафиксирован подвоз боеприпасов калибрами 122 мм, 125 мм и 152 мм для украинских силовиков. Я Яснобродовке разведка ДНР выявила местоположение пяти танков ВСУ.

В районе Желанного-Первого были рассекречены позиции гаубичной батареи «Гиацинт-Б» 55-й бригады ВСУ.

«Все данные о перемещении запрещенной техники ВСУ переданы представителям СММ ОБСЕ», — заметили в ДНР.

Ранее сообщалось, что за последние сутки под обстрелом украинской армии оказались 11 населенных пунктов Донецкой народной республики.