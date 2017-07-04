Минобороны РФ сообщило данные о полете ракеты КНДР

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Москва, 4 июля. Ракета, запущенная КНДР, поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также подчеркнули, что данные, полученные при отслеживании северокорейского пуска свидетельствуют о том, что речь идет о баллистической ракете средней дальности.

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», — добавили в министерстве.