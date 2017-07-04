Запуск северокорейской ракеты не представлял опасности для России — Минобороны РФ

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Москва, 4 июля. Запуск северокорейской ракеты не представлял опасности для России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял», — уточнили в военном ведомстве.

Минувшей ночью КНДР осуществила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». По данным японского правительства, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.