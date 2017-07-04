Донбасс сегодня: Киев теряет миллиарды, неудавшийся теракт ВСУ в ЛНР

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Новороссия, 4 июля. На Украине оценили убытки от конфликта в Донбассе. В Минске готовят новую встречу. Теракт ВСУ против ОБСЕ удалось предотвратить под Луганском. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Убытки Украины

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак оценил прямые убытки своей страны от конфликта в Донбассе. По его словам, они составляют около 50 миллиардов долларов. Неизвестно только, как в Киеве эти убытки подсчитали. Если так же, как и свои военные потери, то веры в эти данные, конечно, немного.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман делал громкие заявления о том, что государство теряет от двух до четырех миллиардов гривен каждый месяц — но не по причине войны, а от блокады торговли с народными республиками Донбасса. Тогда, по его словам, выходило, что блокада подрывает экономику и даже отражается на национальной безопасности.

Экономические эксперты отмечали, что потеря предприятий Донбасса будет стоить Украине до 10% ВВП и может привести к необратимым последствиям в экономике. Среди этих последствий — серьезное сокращение рабочих мест, обвал курса гривны, утрата ряда отраслей промышленности.

Новая встреча в Минске

Уже через четыре дня состоится новая встреча в Минске, где страны-гаранты в лице России, Германии и Франции попытаются создать новый формат переговоров по Донбассу. Формально повестка дня будет та же, но в нее также будет включена и так называемая «формула Макрона». Об этом рассказал журналистам представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

Не так давно помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что 8 июля Путин собирается устроить рабочий завтрак с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Акцент предполагается сделать на урегулировании ситуации на Украине.

Мирошник надеется, что в ходе встречи как за обеденным, так и за деловым столом стороны найдут механизмы, которые позволят выстроить диалог Киев — Донбасс и надавят на украинскую сторону для выполнения минских соглашений. Пока же Киеву не очень выгодно мирно завершать конфликт на юго-востоке, поскольку это приносит как финансовые, так и политические дивиденды.

В ходе работы контактной группы также будут обсуждены детали и дата обмена пленными. Группа обсудит спорные моменты в вопросе формирования списка пленных. Еще свежи истории, как Киев выдавал добытые под пытками признания пленных за желание остаться на Украине. Сейчас же возник другой спорный момент: Украина отказывается передавать людей из-за совершения ими особо тяжких преступлений.

На сегодняшний день СБУ готова передать народным республикам 234 человека. В ответ в ЛНР и ДНР могут выслать в Киев 132 человека. Обмен пленными предполагается совершить до конца лета.

ВСУ против ОБСЕ

Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР обезвредили мину на пути следования автомобилей СММ ОБСЕ. Об этом рассказал глава МГБ Леонид Пасечник.

Из его слов вырисовывается такая картина: в Луганске работала диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Ее точная численность неизвестна — но не меньше двух человек. Ее главной целью была ликвидация международных наблюдателей, поэтому группа отслеживала маршруты их перемещения.

Стоит ли удивляться, что в конце июня сотрудники оперативно-следственной группы МГБ обнаружили легковой автомобиль с миной в лесополосе на выезде из Каменнобродского района Луганска. Его разместили на пути следования ОБСЕ и намеревались взорвать в нужный момент.

После осмотра транспортного средства были обнаружены специальные знаки различия украинской армии и выведенный из строя видеорегистратор. Специалистам МГБ удалось восстановить данные — материалы подтверждают версию следователей и свидетельствуют о подготовке к покушению на представителей ОБСЕ.

Пасечник предположил, что один из украинских диверсантов вполне может быть причастен к подрыву автомобиля ОБСЕ в районе села Пришиб, который случился в апреле этого года. Тогда машина подорвалась на противотанковой мине. Погиб один представитель миссии, гражданин США, погиб, еще двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.

Как писала Lenta.ru, о попытках украинских спецслужб по подготовке провокаций разведке ЛНР было известно еще в середине прошлого месяца.