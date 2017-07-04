Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку валютных ипотечников

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Москва, 4 июля. Российские власти выделят из резервного фонда 2 млрд рублей для поддержки ипотечных заемщиков, которые оказались в трудной ситуации, сообщил представитель Минфина РФ Алексей Моисеев.

Сегодня в ходе заседания ГД по финансовому рынку замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что по поручению президента Владимира Путина кабмин прорабатывает меры дополнительной поддержки валютных заемщиков. Речь идет о 2 млрд рублей из резервного фонда, сформированного благодаря принятию закона о поправках к бюджету.

Предложения двух ведомств – Минстроя РФ и Минфина РФ в данный момент согласовываются. По словам Моисеева, эта поддержка ориентирована на заемщиков, которые попали в сложную ситуацию и вследствие кризиса лишились работы.