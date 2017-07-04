ДНР: 11 населенных пунктов попали под обстрел со стороны ВСУ

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Донецк, 4 июля. За последние сутки под обстрелом украинской армии оказались 11 населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщили источники в ДНР.

За сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня. За это время украинские силовики выпустили 5 мин калибром 120 мм и 36 мин калибром 82 мм. Под огнем оказались 11 населенных пунктов ДНР.

Для оценки ущерба в результате обстрела с позиций ВСУ на месте разрушения работают представители специальной комиссии, отметили военные источники в республике.

Ранее глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник сообщил подробности предотвращения теракта против наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганске.