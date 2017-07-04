Дождь, гроза и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

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Москва, 4 июля. В российской столице объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы в городе ожидаются сильный ветер, гроза и дождь, также возможны заторы и подтопления на дорогах.

«В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в городе Москве местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — отмечает ведомство.

По информации МЧС, возможны повреждения молниями не оборудованных громоотводом объектов, заторы на дорогах и повреждение транспорта, рекламных конструкций, повреждение крыш и остекления домов, повал деревьев, повреждения ЛЭП, затруднение движения транспорта и аварии на дорогах, подтопления отдельных территорий.