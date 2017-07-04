«Хезболла» зачистила от боевиков высоты около станции Т-3 в районе Пальмиры
Пальмира, 4 июля. Подразделения ливанской «Хезболлы» при поддержке ВКС РФ атаковали позиции террористов на востоке провинции Хомс.
Военные источники сообщили, что отряды «Хезболлы» установили контроль над рядом стратегически важных возвышенностей к северу от насосной станции Т-3.
Также источник отмечает, что ВВС Сирии нанесли два авиаудара по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в пригороде Дамаска Джобаре.
В провинции Даръа террористы пытаются пробиться в район Аль-Хамда, боевики обстреливают позиции армейцев из минометов, а также реактивных систем залпового огня.
من الميدان— الـسـ؏ـعدي #الهاشمي (@hasani_husini) July 4, 2017
الجيش السوري يحكم سيطرته على تلال حاكمة شمال المحطة الثالثة وصولاً إلى قارة المسكة شرق #تدمر في عمق الباديه السوريه pic.twitter.com/MFsXRODcF0