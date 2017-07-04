«Хезболла» зачистила от боевиков высоты около станции Т-3 в районе Пальмиры

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Пальмира, 4 июля. Подразделения ливанской «Хезболлы» при поддержке ВКС РФ атаковали позиции террористов на востоке провинции Хомс.

Военные источники сообщили, что отряды «Хезболлы» установили контроль над рядом стратегически важных возвышенностей к северу от насосной станции Т-3.

Также источник отмечает, что ВВС Сирии нанесли два авиаудара по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в пригороде Дамаска Джобаре.

В провинции Даръа террористы пытаются пробиться в район Аль-Хамда, боевики обстреливают позиции армейцев из минометов, а также реактивных систем залпового огня.