В Избранное

Астана, 4 июля. В столице Казахстана идет согласование документов по зонам деэскалации в Сирии. Об этом сегодня заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, Россия проводит трехсторонние переговоры на уровне специалистов со странами-гарантами. Он также отметил, что после 12.00 начнутся встречи на более высоком уровне, главная задача которых — выйти на формирование зон деэскалации.

«Сейчас идет вопрос досогласования различных параметров и деталей тех документов, которые нам будет необходимо принять на завтрашней встрече», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Напомним, 4 и 5 июля на астанинской площадке проходит пятый тур переговоров по урегулированию в САР.