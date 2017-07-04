Комитет Госдумы поддержал введение наказания за «избирательные карусели»

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Москва, 4 июля. Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект закона о введении уголовной ответственности за так называемые карусели и за вбросы на выборах.

Авторами законопроекта являются депутаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также сенатор Андрей Клишас. Они предлагают дополнить уголовный кодекс РФ статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Она устанавливает наказание за голосование на выборах вместо других избирателей или за участие в голосовании более двух раз. Известно, что в документе предлагается ужесточить максимальные санкции вплоть до пяти лет лишения свободы.

В конце июня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие антикоррупционное законодательство.