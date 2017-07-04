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Сирия: Россия высоко оценила поддержку от США и Иордании на переговорах в Астане
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    Сирия: Россия высоко оценила поддержку от США и Иордании на переговорах в Астане

    12:13  4 Июля 2017
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    Сирия: Россия высоко оценила поддержку от США и Иордании на переговорах в Астане

    Астана, 4 июля. Представители российской делегации на переговорах в Астане высоко оценили поддержку со стороны США и Иордании, делегации которых прибыли на пятый раунд межсирийских переговоров. Глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев с удовлетворением отметил, что в Астану прибыл заместитель главы Госдепартамента.

    Лаврентьев отметил также тот факт, что делегации стран-гарантов в Астане явно нацелены на достижение практических результатов.

    «Нацеленность на достижение конкретного результата присутствует. Это очень отрадно, — подытожил первые часы пятого раунда переговоров в Астане Александр Лаврентьев. — И поддержка чувствуется со стороны Иордании, со стороны американской делегации, которая прибыла сюда на достаточно высоком уровне — замгоссекретаря США Стюарт Джонс находится сейчас здесь».

    Сирия: Россия высоко оценила поддержку от США и Иордании на переговорах в Астане

    Напомним, сегодня начался очередной раунд мирных межсирийских переговорах в Астане. На переговорах присутствуют представители сирийской «умеренной оппозиции», однако, как стало известно, бывший глава делегации оппозиции Мухаммед Аллюш отказался принимать участие в переговорах, заявив, что у него нет доверия к результатам астанинского процесса.

    Автор: Валентин Меликов
    #лаврентьев
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