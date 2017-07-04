В трех приграничных районах Ленобласти могут разрешить хождение биткоина

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Санкт-Петербург, 4 июля. В Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах Ленобласти могут появиться пункты обмена криптовалюты. Кроме того, магазины и кафе на приграничных территориях смогут принимать оплату криптовалютой.

Как стало известно RT, о хождении и обмене криптовалют в трех районах Ленобласти Центробанк РФ намерены просить депутат Закса 47 региона Владимир Петров вместе с главой Сланцевского района региона Мариной Чистовой и главой Ивангорода Виктором.

«Приграничные территории на сегодняшний день страдают от транзитных пассажиров, которые не оставляют там никаких средств. Эта мера помогла бы увеличить пассажиропоток как с европейской, так и с российской стороны», — пояснил Петров в комментариях RT.

Таким образом, по его мнению, гарантирована была бы возможность остаться на приграничной территории и «купить, например, бутербродик, поесть или заправить автомобиль».

Напомним, Кингисеппский и Сланцевский районы Ленобласти граничат с Эстонией, а также Выборгский район располагается по соседству с Финляндией.