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Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить Китай
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    Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить Китай

    12:08  4 Июля 2017
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    Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить Китай

    Москва, 4 июля. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подтвердил намерение посетить Китайскую народную республику в текущем году. 

    По словам премьер-министра России, российские и китайские власти продолжают работать, проводятся регулярные встречи.

    Он напомнил, что в минувшем году такая встреча прошла в Петербурге, а также заявил, что надеется приехать в Китай с целью провести контакты по линии правительства. 

    Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить Китай

    Медведев также назвал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще одной вехой «на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия» между Москвой и Пекином.

    «Уверен, что в результате этого визита наши отношения станут еще лучше, хотя на сегодняшний день они и так вышли на совершенно беспрецедентный уровень», — подчеркнул Медведев. 

    Автор: Дана Балан
    #си цзиньпин #россия #медведев #китай #кнр
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