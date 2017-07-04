Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить Китай

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Москва, 4 июля. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подтвердил намерение посетить Китайскую народную республику в текущем году.

По словам премьер-министра России, российские и китайские власти продолжают работать, проводятся регулярные встречи.

Он напомнил, что в минувшем году такая встреча прошла в Петербурге, а также заявил, что надеется приехать в Китай с целью провести контакты по линии правительства.

Медведев также назвал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще одной вехой «на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия» между Москвой и Пекином.