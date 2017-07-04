Стали известны подробности сожжения на мангале человека в Подмосковье

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Москва, 4 июля. Преступники, которые пытались сжечь на мангале останки человеческого тела в Подмосковье, хотели скрыть следы убийства.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, само преступление произошло в Зеленограде 3 июля. После этого сообщники перевезли тело на базу отдыха в деревне Лопотово Солнечногорского района Московской области. Там они расчленили убитого и подожгли останки в мангале.

Все подозреваемые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

