ЛНР: Украинские диверсанты заложили мину на пути следования машины ОБСЕ

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Луганск, 4 июля. Глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник сообщил подробности предотвращения теракта против наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганске. По его словам, на пути следования машины наблюдателей была обезврежена мина.

Ранее Пасечник сообщил, что по данным МГБ, на территории народной республики действовала группа украинских диверсантов. В состав этой диверсионно- разведывательная группы ВСУ входило как минимум два человека. В задачи группы входила ликвидация международных наблюдателей.

«Группа отслеживала маршруты перемещения международных наблюдателей. На одном из них сотрудниками госбезопасности была обнаружена мина», — уточнил Пасечник.

При этом он не исключил, что один из украинских диверсантов может быть причастен к подрыву автомобиля ОБСЕ в районе села Пришиб в апреле этого года.