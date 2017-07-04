Немецкая разведка не нашла доказательств вмешательства России в выборы в ФРГ

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Берлин, 4 июля. Признаков того, что Россия будет поддерживать какого-либо конкретного кандидата на выборах в ФРГ, нет. Об этом заявил глава внутренней разведки Германии Ганс-Георг Маасен.

По данным разведки, в 2015 году хакеры могли получить большой объем данных Бундестага.

«Мы ожидаем, что часть этой информации может появиться в ближайшие недели», — заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

При этом Маасен считает, что у разведки нет достаточно доказательств того, что кибератаки, которые произошли на прошлой неделе на Украине и распространились по всему миру, были организованы Россией, передает Reuters.