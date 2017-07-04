Московские гостиницы уличены в завышении цен перед Кубком конфедераций

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Москва, 4 июля. Около 60 московских гостиниц завышали цены на 20-30% перед Кубком конфедераций. Так, на официальном портале мэра и правительства Москвы сказано, что была проведена проверка, по итогам которой было выявлено 57 гостиниц.

Как говорится в сообщении, цены за номера были завышены в среднем на 20–30%.

Владельцы гостиниц, завышавшие цены, получили предупреждения о необходимости скорректировать цены.

Напомним, ранее бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов оценил уровень выступления сборной России по футболу на Кубке конфедераций — 2017.