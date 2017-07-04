На уральском комбинате модернизируют оборудование сталинских времен

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Магнитогорск, 4 июля. На «Магнитогорском металлургическом комбинате» обновят стан, производивший в годы Великой Отечественной войны броневые листы для боевой техники.

Во время Великой Отечественной войны стан 2350 производил защиту для бронекатеров, «летающих танков» и фронтовых штурмовиков. Оборудование было принято в эксплуатацию в июле 1942 года, с тех пор стан неоднократно модернизировался.

Сейчас он используется для машиностроения, судостроения и мостостроения, пишет агентство URA.ru. Сейчас руководство предприятия приняло решение усовершенствовать нагревательные печи и установить новый рекуператор. Все основные агрегаты работают безотказно и стан 2350 «на пенсию» не собирается, отмечают заводчане.