Директор Государственного музея спорта: Мы храним наследие целой страны

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5 июля 2017 года в Министерстве спорта России состоится 1-й Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство». Место проведения — город Москва, улица Казакова, 18.

Корреспондент Федерального агентства новостей отправился по указанному адресу, чтобы узнать побольше о Всероссийском форуме, и с большим удивлением обнаружил, что местом проведения данного знакового мероприятия станет… музей.

Пулемет Максима и автограф Пеле

Как известно, музеи бывают разные. Большие, маленькие, известные, культовые. Музей, о котором пойдет речь далее, можно, на наш взгляд, охарактеризовать словом «внезапный». В том смысле, что множество москвичей и гостей столицы даже не подозревают о его существовании.

Тем более что музей делит территорию с федеральным органом исполнительной власти, куда люди вне своих служебных обязанностей попадают не столь уж часто. Поэтому почти всегда первая реакция посетителей, оказавшихся в упомянутом музее, является той или иной формой удивленной реплики «Ого!..» Причем это самое «ого» становится лейтмотивом всей последующей экскурсии — настолько представленные экспозиции оказываются интересными и непривычно организованными.

Здесь можно увидеть: велосипед «паук» второй половины 1800-х годов, тренажер для академической гребли конца XIX века, реплику автомобиля — участника ралли Пекин–Париж 1907 года, кубок работы мастерской Карла Фаберже, личные вещи первого олимпийского чемпиона России Николая Панина-Коломенкина, золотой мяч легендарного футболиста Льва Яшина, читательский билет не менее легендарного хоккеиста Валерия Харламова, рыцарский велосипед (очень милая мистификация), билет на матч 13 ноября 1945 года «Динамо» с «Челси» в Лондоне (подлинник), биты и рюхи для игры в русские народные «городки», медаль Семена Елистратова за победу на Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, пулемет Максима, мяч с автографом Пеле, дореволюционную фехтовальную экипировку и т.д.

Что особо примечательно, значительная часть экспонатов отнюдь не замурована в витринах. Их можно потрогать, подержать, а то и примерить. На данный момент в залах и фондах музея сосредоточено более 80.000 единиц хранения.

Собственно, речь идет о Государственном музее спорта, находящемся в усадьбе графа Разумовского при Министерстве спорта Российской Федерации. О том, как он появился и чем занимается, а также что ждет гостей 1-го Всероссийского форума «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство», Федеральному агентству новостей рассказала его директор, кандидат исторических наук и с недавних пор — член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева.

«Кто это натворил?»

— Елена Александровна, с чего все началось?

— Пожалуй, с того, что Владимир Ильич Ленин с подачи четы Бонч-Бруевичей, с которыми он дружил, решил, что молодое советское государство нуждается в специалистах, которые будут развивать физическую культуру и спорт. После чего в 1918 году в усадьбу Разумовских вселился Институт физической культуры. Его преподаватели и студенты начали собирать первую коллекцию из своих наград, предметов экипировки. В 50-х годах, когда их набралось довольно много, было решено создать на стадионе имени Ленина в Лужниках Центральный музей физической культуры и спорта. Помимо прочих значимых экспонатов, туда передавались все призы, завоеванные советскими спортсменами на международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх…

— Но в начале 90-х «Лужники» же были приватизированы?

— Выставочная часть была приватизирована вместе со спорткомплексом, а некоторое количество запасников — кстати, в безобразном состоянии — осталось в Олимпийском комитете России и подвалах Госкомспорта.

— Как же эти, с позволения сказать, «руины» превратились в современный Госмузей спорта — с его элементами интерактивности и даже игровыми площадками?

— В 2009 году я совмещала должности заведующей кафедрой и директора историко-спортивного музея Российского государственного университета физической культуры. Следует отметить, что там мы организовали экспозицию не совсем традиционно. Из отдельного помещения на пыльном чердаке его экспонаты перенесли в холл университета. Это был отчасти педагогический эксперимент. Многие старшие коллеги были недовольны и пророчили: «У тебя сейчас все разобьют и растащат!» Но я на это отвечала, что все будет хорошо. Что, мол, если студенты не идут окультуриваться в конкретное место, то надо, чтобы культура пришла к ним. И знаете — все получилось. Ни одного инцидента, ни одной кражи, ни одного случая вандализма у нас не было. Мало того, процесс развития музея «завел» не только студентов, но и преподавателей. Возможно, сказалось спортивное самолюбие. Мол, почему кубок моего коллеги у вас стоит, а мой нет? Или другой вариант: экипировка вон того профессора, который в юности был ого-го, в вашей экспозиции имеется, так что и мою рядом разместите, пожалуйста!..

— А затем?..

— А затем в конце 2009 года к нам приехал Виталий Леонтьевич Мутко. Увидел наше творчество и спросил: «Кто это натворил?» Ректор указал на меня. После чего я была назначена директором Центрального музея физической культуры и спорта, позже ставшего Государственным музеем спорта.

Правильная формулировка

— Как началась ваша деятельность на новом месте?

— Она началась с того, что я поняла — помещения нет, фондов нет, а то, что я увидела в подвале музея, было похоже на большую кучу мусора.

— «Помещения нет»? А как же музейные помещения в усадьбе Разумовских?

— На тот момент, в конце 2009 года, в результате пожара они были сгоревшими почти до основания. Но министр сказал, что музею быть, и работа началась. Над созданием нового музея работала команда художников и сценографов Большого театра, лучшие специалисты Мосфильма по изготовлению макетов, профессионалы из сферы мультимедийных технологий… Отмечу, что Виталий Леонтьевич, как и многие другие коллеги в министерстве, к идее возрождения музея отнесся с большим энтузиазмом. Все, от начала и до конца, курировал лично и помогал административным ресурсом. Пока ремонтировались основные выставочные площади, мы расположились во флигеле и сделали там первую экспозицию, а также стали приучать физкультурно-спортивную отрасль к нашему присутствию на крупных спортивных соревнованиях.

— То есть пока ремонтировалась усадьба, вы не сидели на месте, а непрерывно путешествовали?

— С 2010 года в нашем плане выездных экспозиций было более десяти в год. Мы проехали от Якутска до Варшавы и Баку, даже что-то отправили в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Объездили всю Россию и ряд других стран. Получили ценнейший опыт подобных мероприятий, собрали фонд и, конечно, закалились как команда. Теперь, в отличие от подавляющего большинства музейщиков, которые при слове «выездная экспозиция» теряют разум и волю, мы просто уточняем: «Когда? Через неделю?»

— В чем заключается главная функция Государственного музея спорта?

— Наш музей должен мотивировать! Мотивировать посетителей не столько к занятиям спортом, хотя и к этому тоже, сколько к внутреннему ощущению победителя. После музея человек должен себе сказать: «Я — могу. Если могли эти люди, то и я могу». У него должно появиться ощущение победной среды, сопричастности к традиции — это то, что мы старались создать в нашей основной экспозиции. На выездных же мы старались приучить отрасль и людей к мысли о том, что спорт — это сложное социокультурное явление. Это не просто пробежать на время, вручить медаль, провести цветочную церемонию. Это — традиция, наследие, воспитание, педагогический аспект, это сложно переоценить. Это целый культурный пласт, который доступен подавляющей части нашего населения. В оперу, может, не все пойдут, а вот спортивные победы и свое наследие поймут все.

— Можно назвать Государственный музей спорта — «музеем победителей»?

— Мне кажется, это правильная формулировка.

Сокровищница для наград

— Когда в особняке открылась основная экспозиция?

— 10 февраля этого года, так что она совсем свежая. Ну и, конечно, работы еще далеко не закончены. Весь проект по созданию основной экспозиции рассчитан на три года.

— Помимо усадьбы Разумовского, имеются ли у музея еще какие-либо стационарные выставочные площадки?

— Да, у нас есть и другие стационарные площадки — наши партнерские форпосты. Это, прежде всего, федеральные учреждения, подведомственные Минспорту России. Еще предыдущий министр спорта давал установку на то, что каждое спортивное учреждение должно иметь свой если не музей, то, по крайней мере, выставку. Мы постарались эту установку воплотить в жизнь. Во многих федеральных учреждениях у нас есть свои маленькие музеи и выставки. Например, в том же городе Сочи располагается наша экспозиция. Еще у нас есть наши любимые партнеры, например детский лагерь «Орленок». Недавно мы для него открыли большую выставку, посвященную ГТО.

— Расскажите об этой выставке, если можно, поподробнее.

— Мы не любим проводить для молодежи экскурсии в формате: «Посмотрите налево — это памятный вымпел, посмотрите направо — это знак ГТО». Мы любим, когда дети все делают сами. Поэтому для отдыхающих в «Орленке» мы разработали специальные квесты. Детям выдается «карта сокровищ» с вопросами, и в формате игры ребенок самостоятельно передвигается по экспозиции в поисках ответов. Разумеется, этот квест методически выстроен таким образом, чтобы контроль остаточных знаний также присутствовал.

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— Пройдясь по музейным залам, можно увидеть награды множества действующих российских спортсменов. Между тем, среди последних есть поверие, что до окончания спортивной карьеры расставаться со своими наградами нельзя. Как же вы преодолели это суеверие?

— Вот это действительно интересный вопрос. Спортсмены — ужасно суеверные люди и очень боятся, что если отдадут свои медали, то их больше не будет. Но музей — это сокровищница. И если ты отдаешь свои медали в сокровищницу, то их прибывает. Потому что золото — к золоту… Понимаете, о чем я? Мы проверили это опытным путем — работает! Но убедить в этом спортсменов удалось не сразу. После долгих уговоров нам навстречу пошли несколько рисковых парней. Один из них, Семен Елистратов, отдал нам на сохранение свою золотую сочинскую медаль и очень переживал…

— Что же было дальше?

— Дальше он выигрывает чемпионат мира! Мы тут же звоним Семену, начинаем его поздравлять, а он в ответ: «Да, да, я понял! Уже везу!..»

Вклад в историю

— У вас действительно очень интересная и обширная экспозиция. Но наверняка имеются какие-то предметы, какие-то экспонаты, которые лично вам кажутся наиболее ценными и самыми любимыми?

— Для меня нет понятия «любимый экспонат» — они все любимые, потому что мне пришлось очень много вложить времени, сил и эмоций в сбор этой коллекции. Конечно, мы все приложили к этому руку, и министерство, и лично Виталий Леонтьевич Мутко, все спортивное сообщество помогало. Но вот это незабываемое ощущение, когда из ничего вырастает целая коллекция, когда ты собираешь национальное достояние и включаешь его в музейный фонд Российской Федерации… Это — твой вклад в историю страны, и говорить, что вот эту часть вклада я люблю чуть больше, чем другую, было бы странно.

— И все-таки?

— Есть, конечно, по-настоящему трогательные и интересные для меня вещи. Например, у нас имеются бутсы начала 50-х годов. Вы знаете, что профильная спортивная экипировка появилась как раз в то время? До 50-х были просто одежда и обувь, в которых удобно было заниматься физической активностью. Так вот, советские послевоенные бутсы имели самодельные шипы из болтов. Я даже нашла брошюрку конца 40-х с указаниями, как из обычных ботинок сделать такие бутсы. Имеются у нас также экспонаты огромной художественной и материальной ценности. Кажется, в 2013 году совершенно случайно среди хранящихся у нас кубков мы обнаружили приз команде-победительнице Всесоюзного зимнего праздника физкультуры 1928 года… работы мастерской Карла Фаберже.

— Постойте, но Карл Фаберже еще в 1918-м бежал из России.

— Зато в стране остались изделия его мастерской. В частности, пятикилограммовая напольная ваза из серебра с драгоценными камнями и эмалью. В 1928 году эту вазу загравировали, и она стала спортивным кубком.

— История, достойная авантюрного романа! Простите за банальный вопрос, но каковы ваши дальнейшие планы?

— Мы хотим усилить научную составляющую, потому что фонд у нас огромный, и его надо не только собирать, но и правильным образом описывать, а также исследовать. Следующее направление — Ассоциация спортивных музеев. Мы же теперь не просто один музей, мы консолидируем свои усилия с нашими региональными коллегами. Здесь наша задача, как минимум, объединить информационное поле и создать единый каталог фондов. Одновременно продолжится работа, в том числе и законотворческая, по тематике оборота культурных ценностей в сфере физической культуры и спорта, эксплуатации спортивно-исторического наследия, включения его в реестры национального достояния.

— Это действительно настолько важно?

— Это крайне важно, потому что сейчас практически все наше спортивное наследие по многим аспектам — вне правового поля. Ну и, разумеется, мы будем продолжать наши выездные экспозиции — это наш двигатель.

Комбинированное мероприятие

— Теперь позвольте вопрос, с которого мы планировали начать. Мы бы так и поступили, если бы не ваш удивительный музей. 1-й Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: импортозамещение и государственно-частное партнерство»… Что представляет собой это мероприятие?

— Всероссийский форум будет проходить 5 июля на территории Государственного музея спорта. Музей приветствует проведение различных мероприятий на своей территории — от научных, дискуссионных до пленарных и т.д. Запланированное на 5 июля мероприятие — комбинированное. Оно совмещает в себе пленарное заседание и круглые столы, где будут обозначены векторы современной политики в области спорта, а также подняты вопросы импортозамещения и государственного частного партнерства. Но основная часть — и мне это очень нравится и близко — будет проходить в разных форматах: панельных дискуссиях, мозговых штурмах, семинарах, круглых столах.

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Это не будет конференция с научными докладами. Это — практикоориентированная совместная работа многих экспертов. Для чего мы предоставляем им площадку и… внимательно слушаем, что они говорят. Это актуальное мероприятие. На нем будет присутствовать значимое количество интересных экспертов как из числа чиновников, так и из среды частного бизнеса и государственного производства. Особый интерес представляет тема импортозамещения. Не секрет, что в нашей физкультурно-спортивной отрасли мы очень многое закупаем и привозим из-за рубежа.

— Что вы имеете в виду под «очень многим»?

— Начиная от спортивной экипировки и заканчивая спортинвентарем. И да, назрел тот момент, когда мы должны что-то с этим делать. Мне как специалисту, работающему в данной сфере, будет крайне любопытно посмотреть, послушать и понять, куда мы движемся в данном направлении.