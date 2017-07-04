Бесплатный Wi-Fi заработал на фиолетовой ветке метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 4 июля. На фиолетовой линии метро Петербурга появился бесплатный доступ к Wi-Fi со скоростью до 200 Мбит/с и одновременным подключением до 200 пассажиров в одном вагоне.

Пассажиры петербургской подземки могут воспользоваться доступом к высокоскоростному Интернету благодаря Wi-Fi-технологиям. На фиолетовой ветке действует сервис безлимитного пакета Интернет со скоростью до 200 Мбит/с с одновременным подключением до двух сотен пассажиров в одном вагоне.

Отметим, что данной скорости достаточно для загрузки и онлайн-просмотра высококачественного видео. Интернет предоставила компания «МаксимаТелеком», которая обеспечила москвичей сервисом в столичной подземке. Известно, что с 30 мая Wi-Fi появился на оранжевой ветке метро Петербурга.