Эксперты установили личности 13 жертв ДТП с автобусом в Татарстане

В Избранное

Казань, 4 июля. Эксперты установили личности 13 жертв автокатастрофы с автобусом в Татарстане. Об этом сообщили в МВД по Татарстану,

Как уточнили в ведомстве, сейчас экспертно-криминалистический центр уже завершает геномные экспертизы по установлению личностей погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Помимо этого, будут проведены также комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов.

