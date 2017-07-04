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Эксперты установили личности 13 жертв ДТП с автобусом в Татарстане
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    Эксперты установили личности 13 жертв ДТП с автобусом в Татарстане

    11:35  4 Июля 2017
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    Эксперты установили личности 13 жертв ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 4 июля. Эксперты установили личности 13 жертв автокатастрофы с автобусом в Татарстане. Об этом сообщили в МВД по Татарстану, 

    Как уточнили в ведомстве, сейчас экспертно-криминалистический центр уже завершает геномные экспертизы по установлению личностей погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Помимо этого, будут проведены также комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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