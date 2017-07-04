МВД назвало вероятную причину трагического ДТП с автобусом в Татарстане

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Казань, 4 июля. Попавший в ДТП в Татарстане автобус Neoplan двигался с превышением скорости. Как полагают правоохранители, совершению ДТП способствовал тот факт, что водитель транспортного средства находился в утомленном состоянии.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД РФ Сергея Добрякова, есть основания полагать, что «водитель находился в утомленном состоянии, что привело, в свою очередь, к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим».

Как отметил Добряков, согласно данным ГЛОНАСС, автобус двигался со скоростью порядка 87 км/ч, при этом ограничение по скорости на участке трассы, где произошла авария, составляет 70 км/ч.

Ранее агентство «Ридус» сообщало, что в ночь на 2 июля на автодороге Альметьевск — Заинск автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком MAN. Автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 пассажиров, в том числе четверо детей, еще 15 пострадали.