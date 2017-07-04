Ирак: в Мосуле обнаружены новые доказательства торговли ИГ женщинами

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Мосул, 4 июля. Иракские СМИ опубликовали новые доказательства торговли боевиками «Исламского государства»* езидскими женщинами и девочками.

Информационные агентства Ирака опубликовали документ, подтверждающий факт продажи женщины в рабство одним из боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В документе, скрепленном отпечатками пальцев продавца и покупателя, указывается, что «рабыня Наджма Саид, 20 лет» была продана за 1500 долларов.

Ранее сообщалось, что игиловцы в 2014 году атаковали езидский район Синджар в Иракском Курдистане. Сотни мужчин были убиты, тысячи женщин и детей попали в плен «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.