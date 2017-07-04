Адекватный ответ: почему США лучше не провоцировать Сирию и Россию новыми ударами

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Заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заявил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, руководствуясь фальшивками боевиков, сделанных специально для того, чтобы скомпрометировать сирийские власти. По заявлению замминистра, Дамаск располагает докладом, фото- и видео материалы которого подтверждают вину боевиков. Также Микдад отметил, что «в Вашингтоне должны тщательно изучить возможные действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию».

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что ситуация в Сирии последнее время развивается в целом позитивно для Дамаска и Москвы - и поэтому США пытаются перехватить инициативу грубой силой и военным вмешательством.

«Борьба с террористами и параллельно идущий процесс мирного урегулирования в форматах Астаны и Женевы дают свои плоды. Именно эти позитивные тенденции, которые осуществляются при решающем влиянии России как в военно-политической, так и в военно-дипломатической сфере, вызывают очень серьезную негативную реакцию у их противников. Те провокации, которые имеют место на протяжении почти всего периода военных действий в Сирии, начиная с 2011-го года, к сожалению, зачастую приводят к негативной реакции и непродуманным агрессивным действиям со стороны Соединенных Штатов».

В этой ситуации, считает эксперт, для новой американской администрации необходимо тщательно взвешивать ту или иную информацию, которая к ним поступает, анализировать и продумывать стратегию и тактику своего поведения, учитывая те разнообразные факторы, которые действуют на Ближнем Востоке и в Сирии в частности.

«Та ситуация, которая существует последнее время в Сирии, зависит, прежде всего, от позиции России. Россия является ведущей державой в разрешении сирийского кризиса, действуя на основании мандата, выданного легитимным, официальным сирийским правительством. Любые иные действия, в том числе действия военного рода, которые предпринимают Соединенные Штаты в обход и против сирийского правительства являются актами агрессии с точки зрения международного права».

Наш собеседник видит для Соединенных Штатов два пути:

«Первый путь — это путь переговоров и достижение договоренностей с Россией, в том числе, диалог с законным сирийским правительством. Что, в принципе, возможно, потому что Россия, Сирия и другие страны, поддерживающие Асада, в частности Иран, сориентированы на достижение и поиск взаимоприемлемых результатов мирного урегулирования».

А обратный, альтернативный путь США — это эскалация военной напряженности. Однако этот путь может привести к непредсказуемым последствиям и затяжным боевым действиям в Сирии, уверен эксперт:

«Эта вторая альтернатива неприемлема. Единственный выход для Соединенных Штатов из данной ситуации — это включиться в процесс мирного урегулирования, который уже на протяжении долгого времени активно модерирует Россия. Я надеюсь, что будущая встреча президентов России и Соединенных Штатов на саммите «Большой двадцатки» собственно и станет официальным началом переговорного процесса с участием США».

Эксперт напомнил, что Россия четко обозначила свою позицию после предыдущего инцидента и использования ВС США против сирийского правительства, и менять ее не собирается:

«Попытки оправдания гипотетических агрессивных действий Соединенных Штатов тем, что якобы сирийское правительство применяет запрещенное химическое оружие, — ситуация, шитая белыми нитками. Позиция России сформулирована очень внятно, и, следовательно, Соединенные Штаты и их партнеры понимают ту меру ответственности и те возможные ответные действия, которые Россия может предпринять».

Эксперт выразил надежду на то, что новая администрация Соединенных Штатов все-таки состоит из ответственных людей, способных принимать адекватные решения и не быть объектами грубых манипуляций со стороны сторонников эскалации напряжения в регионе.

«Я думаю, что до подобного рода провокативных действий со стороны Соединенных Штатов дело не дойдет. Но, если же все-таки Соединенные Штаты перейдут те красные линии, которые обозначила Россия, то очевидно, что результатом станут ответные действия со стороны российских вооруженных сил».

Однако эксперт не стал бы сейчас обсуждать технические детали плана действия Дамаска и его союзников в ответ на возможную агрессию США:

«Надеюсь, что ничего подобного не произойдет, поскольку у наших партнеров в Вашингтоне хватит разума. Тем более, что последние политические сигналы, которые идут от высокопоставленных лиц в администрации Трампа, свидетельствуют о том, что наши американские партнеры понимают всю степень и глубину того опасного кризиса, в который их завела непродуманная политика в отношении Сирии».

Поэтому эксперт склоняется к мнению, что негативный сценарий, который сейчас пытаются предупредить Дамаск и Москва, не будет реализован.