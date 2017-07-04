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Дамаск, 4 июля. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в провинции Хасака, девять мирных жителей погибли, сообщает SANA.

Авиация международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) во главе с США нанесла удар по населенному пункту Кишкиш Зейанат на юге провинции Хасака в Сирии, есть жертвы. Инцидент произошел в 15-ти километрах от города Шаддади.

В сообщении агентства также отмечается, что на минувшей неделе коалиция нанесла три удара по сирийским населенным пунктам Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, где жертвами стали 90 мирных жителей, включая женщин и детей. В пригороде Ракки коалиция во главе с США использовала запрещенные фосфорные снаряды, что привело к гибели 17 гражданских.

* Организация запрещена на территории РФ.