Появились фото пуска северокорейской баллистической ракеты

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Пхеньян, 4 июля. Северная Корея распространила фотографии баллистической ракеты «Хвасон-14», которую запустили во вторник утром. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным информационного агентства, фото продемонстрировали в эфире Центрального телевидения КНДР. На них запечатлена ракета цвета хаки до пуска и во время самого пуска, который сопровождался серыми и коричневыми клубами дыма. Также по северокорейскому телевидению показали снимок аплодирующего лидера КНДР Ким Чен Ына, наблюдавшего за пуском ракеты.

Добавим, ранее в Минобороны Японии сообщили, что высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 м. По данным ведомства, за 40 минут ракета пролетела около 900 км.