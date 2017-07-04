Лаврентьев назвал ответственных за мониторинг зон деэскалации в Сирии

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Астана, 4 июля. По словам главы российской делегации на проходящих в Астане переговорах по урегулированию в Сирии, на данный момент не планируется изменять порядок мониторинга соблюдения перемирия сторонам на территории организованных в Сирии зон деэскалации.

«Пока изменений нет, речь идет о странах-гарантах», — объявил Лаврентьев на проходящих сегодня консультациях.

Напомним, гарантами перемирия на территории зон деэскалации в Сирии являются Россия, Турция и Иран, причем российские наблюдатели будут присутствовать во всех организованных зонах деэскалации.