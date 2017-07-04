Ирак: более 800 тысяч жителей Мосула стали беженцами с начала операции против ИГ

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Женева, 4 июля. Более 800 тысяч жителей Мосула были вынуждены покинуть свои дома после начала военной операции против террористической организации «Исламское государство», заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

Военная операция против боевиков запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) началась в октябре 2016 года.

«В результате продолжающейся с 17 октября 2016 года операции в Мосуле перемещенными лицами в настоящее время являются 136 373 семьи (818 238 человек)», — констатировали в организации.

По данным МОМ, в места прежнего проживания за этот период вернулись 212316 человек.

Ранее иракские СМИ опубликовали новые доказательства торговли боевиками «Исламского государства» езидскими женщинами и девочками.

* Организация запрещена на территории РФ.