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Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
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    Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете

    13:12  4 Июля 2017
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    Польша о стремлении Украины в Евросоюз: С Бандерой не войдете

    Варшава, 4 июля. Польская сторона может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если украинские власти не перестанут восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский. 

    Польша о стремлении Украины в Евросоюз: С Бандерой не войдете

    По его словам, сотрудничество с Киевом в экономической сфере выглядит плохо, речь также идет о вопросах истории. 

    «Наше послание предельно четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», — подчеркнул польский министр. 

    Польша о стремлении Украины в Евросоюз: С Бандерой не войдете

    Он также выразил уверенность в том, что Польша не будет повторять ошибок 90-х годов, когда существовали некоторые проблемы в отношениях с Берлином и Вильнюсом, отметив, что речь идет о статусе польского меньшинства в этих государствах. 

    Ващиковский заявил, что Варшава будет придерживаться своего курса и настаивать на том, чтобы Киев устранил такого рода вопросы. 

     

    Автор: Дана Балан
    #евросоюз #польша #украина #ес #ващиковский #бандера #мидпольши
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