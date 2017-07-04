Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете

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Варшава, 4 июля. Польская сторона может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если украинские власти не перестанут восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, сотрудничество с Киевом в экономической сфере выглядит плохо, речь также идет о вопросах истории.

«Наше послание предельно четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», — подчеркнул польский министр.

Он также выразил уверенность в том, что Польша не будет повторять ошибок 90-х годов, когда существовали некоторые проблемы в отношениях с Берлином и Вильнюсом, отметив, что речь идет о статусе польского меньшинства в этих государствах.

Ващиковский заявил, что Варшава будет придерживаться своего курса и настаивать на том, чтобы Киев устранил такого рода вопросы.