Комитет Госдумы утвердил текст присяги для получения российского гражданства

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Москва, 4 июля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству России утвердил текст клятвы при принятии российского гражданства. Соответствующую поправку приняли к законопроекту об отзыве гражданства Российской Федерации, если лицо, ранее получившее его, было осуждено по террористическим статьям Уголовного кодекса.

Отмечается, что норма будет изучена на заседании Госдумы на следующей неделе, 12 июля.

С текстом присяги можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Сообщается, что приносить присягу будут только иностранные граждане, которые получают гражданство РФ. Человек, получивший гражданство при рождении, не обязан приносить клятву, а также при получении главного документа страны — паспорта.

Напомним, ранее стало известно, что 93 варианта текста присяги поступило в комитет Госдумы РФ.