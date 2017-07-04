Застрявшие в Болгарии россияне ожидают вылета более 19 часов

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Москва, 4 июля. Российским туристам не удается вернуться на родину из Болгарии. Так, задержки рейсов из аэропорта курортного города Бургас достигли 19 часов. Кроме того, болгарские туристы, которые не могут вылететь из Москвы, также оказались заложниками ситуации.

В аэропортах застряли сотни пассажиров авиакомпании Bulgaria Air. Четыре рейса в Москву задерживаются в болгарском Бургасе.

Одновременно сообщается, что чартеры других авиаперевозчиков отказываются брать на борт сторонних туристов и идут полупустыми.

Как рассказал телеканалу «360» один из пассажиров авиаперевозчика, люди по-прежнему ждут в аэропорту несмотря на то, что в Bulgaria Air пообещали предоставить дополнительные борта. Администрация аэропорта предоставила ожидающим туристам питание и гостиницу.

По последним данным, через несколько часов должен вылететь самолет, который наконец доставит российских граждан на родину. При этом во вторник должны вылететь еще три вчерашних рейса и нескольких рейсов сегодняшних.

«Как они их собираются отправлять — непонятно», — сказал собеседник.

Напомним, несколько дней назад несовершеннолетняя гражданка Украины не смогла попасть на автобусный рейс в Болгарию европейского автобусного перевозчика Ecolines, так как не имела визы.