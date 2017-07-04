В Евросоюзе предсказывают слияние «Аль-Каиды» и ИГИЛ

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Брюссель, 4 июля. Террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида» могут объединиться в ближайшее время, заявил координатор Евросоюза по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов.

По словам, Кершова страны должны прилагать больше усилий в борьбе с терроризмом, чтобы предупредить и сократить пропаганду экстремизма в Интернете.

Он отметил, что существует вероятность того, что запрещенные в России «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) и «Аль-Каида» могут в скором времени объединиться.

Ранее иракские СМИ опубликовали новые доказательства торговли боевиками «Исламского государства»* езидскими женщинами и девочками.

* Организация запрещена на территории РФ.