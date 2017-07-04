В Петербург вернулись проливные дожди и похолодание

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Санкт-Петербург, 4 июля. Жителям и гостям Санкт-Петербурга не стоит ждать возвращения летней погоды в ближайшую неделю. По прогнозам синоптиков, в городе со вторника ожидаются дожди, гроза и сильный ветер.

По прогнозам МЧС, 4 июля будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь. Скорость ветра достигнет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 19 градусов, и уже в среду похолодает до 15 градусов.

Как передает «Политэксперт», Северная столица находится во власти циклона. Поэтому ближайшая неделя вряд ли не порадует петербуржцев солнечными днями без осадков.