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Телеканал Рен ТВ установил рекорд за всю 20-летнюю историю
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    Телеканал Рен ТВ установил рекорд за всю 20-летнюю историю

    13:37  4 Июля 2017
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    Телеканал Рен ТВ установил рекорд за всю 20-летнюю историю

    Москва, 4 июля. Телеканал Рен ТВ установил исторический рекорд, повысив долю аудитории «Все 25-54» до 6,3%.

    Как сообщили в пресс-службе телеканала, Рен ТВ также занял второе место по популярности среди мужчин 25–54 лет с долей 8,6%.

    «Весомый вклад – долю 7,9% (Все 25–54) – в июньский рекорд внес первый сезон «Игры престолов». Рен ТВ показывает легендарный сериал в формате «1 сезон за 1 день» – все 6 сезонов за 6 воскресений подряд. Высокую долю 10,9% продемонстрировал и «День военной тайны» с Игорем Прокопенко», — сообщает телеканал.

    Кроме того, 8,6% россиян 25-54 лет посмотрели выпуск новой программы «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным от 26 июня. Особенно популярны у аудитории были также программа «Самые шокирующие гипотезы», мультфильмы о богатырях, документальный проект «Засекреченные списки» и программа «Новости».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #рен тв
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