ФАС завела дело на «Дикси» из-за жалобы производителя колбас

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Москва, 4 июля. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ритейлера «Дикси Юг», который, согласно жалобам производителей, навязывает поставщикам запрещенные законодательством условия.

ФАС рассмотрела жалобу производителя колбасных изделий «Мортадель» и возбудила дело в отношении юридического лица группы «Дикси» в связи с нарушениями антимонопольного законодательства. Речь идет о навязывании запрещенных действующим законодательством условиях торговли, а также об ограничении доступа на рынок.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. По словам замглавы антимонопольного ведомства Андрея Кашеварова, навязывание невыгодных условий договоров поставщикам и производителям недопустимо. Рассмотрение дела намечено на конец июля.