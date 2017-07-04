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ФАС завела дело на «Дикси» из-за жалобы производителя колбас
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    ФАС завела дело на «Дикси» из-за жалобы производителя колбас

    12:04  4 Июля 2017
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    ФАС завела дело на «Дикси» из-за жалобы производителя колбас

    Москва, 4 июля. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ритейлера «Дикси Юг», который, согласно жалобам производителей, навязывает поставщикам запрещенные законодательством условия.

    ФАС рассмотрела жалобу производителя колбасных изделий «Мортадель» и возбудила дело в отношении юридического лица группы «Дикси» в связи с нарушениями антимонопольного законодательства. Речь идет о навязывании запрещенных действующим законодательством условиях торговли, а также об ограничении доступа на рынок.

    Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. По словам замглавы антимонопольного ведомства Андрея Кашеварова, навязывание невыгодных условий договоров поставщикам и производителям недопустимо. Рассмотрение дела намечено на конец июля.

    Автор: Ирина Селезнева
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