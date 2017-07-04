Установлены личности погибших от суррогата жителей Красноярска

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Красноярск, 4 июля. Стали известны имена погибших от отравления неизвестным спиртосодержащим веществом в Красноярске.

По данным источника ФАН, Евгений Ч. (1978 года рождения) и Надежда К. (1988 года рождения) скончались в больнице несмотря на усилия врачей. За жизнь Марии К. (1989 г.р.) продолжают бороться. Она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

52-летний мужчина в компании которого они употребляли неизвестную спиртосодержащую жидкость скончался на месте. В данный момент проводится экспертиза вещества. В правоохранительных органах отметили, что все погибшие вели асоциальный образ жизни

