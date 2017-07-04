Подарок ко Дню независимости: Пушков прокомментировал запуск ракеты КНДР

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Москва, 4 июля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал запуск Северной Кореей первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По словам сенатора, по всей видимости, это является очередным ответом Пхеньяна на политику американского президента Дональда Трампа.

«Ким Чен Ын запустил еще одну баллистическую ракету в сторону США. Видимо, подарок ко Дню независимости, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter. — Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа».

Напомним, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты прошедшей ночью. По данным правительства Японии, северокорейская ракета упала в ее исключительной экономической зоне.