Пособник ИГИЛ в Индии работал под прикрытием салона сотовой связи

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Ченнаи, 4 июля. Силы контртеррористического спецназа штата Раджастхан и полиции Ченнаи задержали действовавшего в городе пособника ИГИЛ* (международная террористическая группировка запрещена в России). 30-летний мужчина по имени Харун занимался спонсированием террористической группировки, используя для этого собственные средства.

Как сообщает India Today, мужчина владел в районе Бирма-базар магазином по продаже сотовых телефонов. Вырученные средства он направлял на финансирование террористов ИГИЛ. Кроме того, по данным полиции, мужчина мог заниматься вербовкой и вовлечением других людей в террористическую сеть в пределах Индии. Информацию о нем полиция получила в ходе допросов другого подозреваемого члена ИГИЛ, Мохаммеда Икбала.

Полиция забрала «сотового террориста» для дальнейшего дознания.

* Организация запрещена на территории РФ.