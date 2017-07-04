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Пособник ИГИЛ в Индии работал под прикрытием салона сотовой связи
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    Пособник ИГИЛ в Индии работал под прикрытием салона сотовой связи

    11:49  4 Июля 2017
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    Пособник ИГИЛ в Индии работал под прикрытием салона сотовой связи

    Ченнаи, 4 июля. Силы контртеррористического спецназа штата Раджастхан и полиции Ченнаи задержали действовавшего в городе пособника ИГИЛ* (международная террористическая группировка запрещена в России). 30-летний мужчина по имени Харун занимался спонсированием террористической группировки, используя для этого собственные средства.

    Как сообщает India Today, мужчина владел в районе Бирма-базар магазином по продаже сотовых телефонов. Вырученные средства он направлял на финансирование террористов ИГИЛ. Кроме того, по данным полиции, мужчина мог заниматься вербовкой и вовлечением других людей в террористическую сеть в пределах Индии. Информацию о нем полиция получила в ходе допросов другого подозреваемого члена ИГИЛ, Мохаммеда Икбала.

    Пособник ИГИЛ в Индии работал под прикрытием салона сотовой связи

    Полиция забрала «сотового террориста» для дальнейшего дознания.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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