Лавров и генсек ЛАГ обсудят в Москве кризис в Сирии и Ираке

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Москва, 4 июля. Стало известно, о чем переговорят в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт. Как сообщили в МИД РФ, на встрече стороны обсудят положени дел в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, кризис вокруг Катара и палестино-израильское урегулирование.

Особое внимание Сергей Лавров и Ахмед Абуль-Гейт уделят координации шагов по противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Углубленные консультации Лаврова и Ахмеда Абуль-Гейта пройдут 5 июля.