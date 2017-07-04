ВКС РФ и «Хезболла» пробили оборону ИГИЛ в провинции Хомс

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Хомс, 4 июля. Отряды ливанской «Хезболлы» при поддержке ВКС РФ атаковали позиции «Исламского государства»* в районе газовых полей Аль-Хейл.

Военные источники в Сирии сообщают, что группировка союзных войск нанесла значительный урон боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Хомс. В наступательной операции участвовали отряды ливанского движения «Хезболла», а также подразделения элитного «5-го Легиона», подготовкой которого занимались российские военные инструкторы.

Воздушная поддержка российских вертолетчиков обеспечила союзникам победу в районе Таль Аль-Рамамен. Армейцы зачистили от боевиков ряд ключевых высот на пути к газовым полям.

* Организация запрещена на территории РФ.