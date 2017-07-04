iPhone 8 останется без сканера отпечатков пальцев

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Москва, 4 июля. Флагманский смартфон iPhone 8, вероятнее всего, не будет оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Об этом заявил аналитик KGI Securities Мин Чи Куо.

Эксперт прогнозирует, что гаджет получит виртуальную домашнюю кнопку и лишится сканера отпечатков пальцев. Однако не исключено, что сканер останется, но в таком случае его перенесут на заднюю панель. Также предполагается, что iPhone 8 будет оборудован 3D-сканером для распознавания лиц.

Добавим, ранее в Сети появились новые фото iPhone 8. По мнению ряда экспертов, эту модель ждет самый радикальный редизайн в истории компании.