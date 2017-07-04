Центробанк рассматривает возможность легализации криптовалюты в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 4 июля. Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили легализовать хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях Ленинградской области.

Речь идет о Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах Ленобласти. С инициативой легализовать криптовалюту выступили депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, глава Сланцевского района Марина Чистова и глава Ивангорода Виктор Карпенко.

«Эта мера помогла бы увеличить пассажиропоток как с европейской, так и с российской стороны», — цитирует Петрова RT.

Он пояснил, что в Евросоюзе, в частности в странах, с которыми граничит Ленобласть, очень активно пользуются криптовалютой.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф посоветовал «играть» с криптовалютами только любителям казино.