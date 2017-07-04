Кемеровский суд может закрыть санаторий после инцидента с водой в детском лагере

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Кемерово, 4 июля. По информации Федерального агентства новостей, после закрытия детского лагеря в Кемеровской области могут закрыть и санаторий, принадлежащий тому же юридическому лицу.

Во вторник, 4 июля, суд рассмотрит требование о приостановлении его деятельности, направленное Роспотребнадзором области.

Отметим, что случаев отравления отдыхающих детей зафиксировано не было. Решение о временном прекращении работы учреждения было принято по результатам проверки. Пробы показали наличие сероводорода в воде, и санитарные врачи посчитали это небезопасным для детей. Все 358 постояльцев были вывезены по домам.

Источник в лагере сообщил, что на данный момент в нем провели хлорирование системы водоснабжения.