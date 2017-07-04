Конгресс США отказывается платить китайским производителям за американские флаги

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Вашингтон, 4 июля. Конгресс США рассмотрит законопроект, обязывающий закупать флаги только американского производства.

Законопроект внес в парламент представитель от штата Иллинойс Чери Бустос. Он отметил, что в преддверии Дня независимости необходимо отдать дань уважения американским ветеранам и предложил обеим партиям рассмотреть законопроект, который обяжет закупать за бюджетные средства американские флаги исключительно производства США.

В данный момент в Штатах действует закон, предписывающий покупать флаги, которые минимум на 50 процентов состоят и материалов американского производства. Новый законопроект был разработан в ответ на жалобы ветеранов США на то, что деньги американских налогоплательщиков уходят китайским производителям, пишет RT.