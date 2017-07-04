Автобус с пассажирами и КамАЗ лоб в лоб столкнулись на трассе в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 4 июля. Сегодня утром в Ленобласти произошло крупное ДТП — пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с КамАЗом, 7 человек госпитализированы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла этим утром в Кировске, когда автобус и КамАЗ столкнулись, пассажирское транспортное средство съехало на обочину. Несмотря на серьезные вмятины кабины водителя, мужчина остался жив. ДТП обошлось без жертв. По данным источника Федерального агентства новостей, 7 человек с травмами средней и легкой степени тяжести были госпитализированы в больницу Шлиссельбурга.