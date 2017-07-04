Переговоры по Сирии: названа причина отказа экс-главы делегации оппозиции приехать в Астану

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Астана, 4 июля. Представитель группировки сирийской оппозиции «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш, который ранее возглавлял делегацию «умеренной оппозиции» на переговорах в Астане, отказался принимать дальнейшее участие в астанинском мирном процессе. Как сообщает сирийское агентство Zaman al-Wasl, причиной такого решения представители части группировок сирийской оппозиции назвали разочарование в результатах выполнения достигнутых в Астане соглашений.

По данным источников сирийского, отсутствие Аллюша на данных консультациях связно с нехваткой доверия к процессу Астане. Представители оппозиции объявили эти консультации «порочным кругом», заявляя, что «сирийский режим не проявил приверженности к соглашениям, достигнутым с помощью России и Ирана», и в результате не удалось достигнуть деэскалации напряженности в регионе.

Как отмечает издание, представители Южного фронта «умеренной оппозиции» также отказались от участия в межсирийских переговорах в Астане, объявив, что правительственные войска не соблюдают условий перемирия.

Напомним, сегодня начинается очередной раунд межсирийских переговоров в Астане под эгидой России и Ирана.