Госномера серии «Х…ЕР» больше не выдают в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 июля. В Санкт-Петербурге прекратили выдачу государственных регистрационных знаков серии Х…ЕР. Выдача госномеров межрайонными регистрационно-экзаменационными отделами ГИБДД временно не производится из-за неоднозначной реакции водителей, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Водитель Петербурга», в конце июня МРЭО приступили к выдаче государственных регистрационных знаков новой серии Х…ЕР. Многие автомобилисты отложили регистрацию транспортных средств до исчезновения серии. Видимо, именно спорная реакция автовладельцев и повлияла на судьбу этих госномеров.