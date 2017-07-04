Ирак продолжит инвестировать в нефть даже при падении цен

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Багдад, 4 июля. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что страна продолжит инвестиции в месторождения даже при падении цен на сырье.

Иракский министр отметил на встрече ОПЕК в Лондоне, что нефтяной сектор является приоритетным направлением для инвестиций страны. Ирак намерен нарастить уровень добычи черного золота соразмерно его резервам.

В ноябре текущего года Ирак дал обещание странам-участницам ОПЕК сократить объемы добычи нефти. Сейчас эти объемы постепенно увеличиваются, власти объясняют это тем, что Ираку необходимо восстановить разрушенную войной экономику.