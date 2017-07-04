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Вооруженная оппозиция Сирии назвала цель своей работы в Астане
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    Вооруженная оппозиция Сирии назвала цель своей работы в Астане

    10:43  4 Июля 2017  /обновлено: 10:44  04 Июля 2017
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    Стало известно, когда оппозиция Сирии присоединится к переговорам в Астане

    Астана, 4 июля. Представители сирийской вооруженной оппозиции присоединятся к участникам межсирийских переговоров на площадке Астаны сегодня во второй половине дня, сообщил источник.

    Один из членов делегации сирийской вооруженной оппозиции, прибывшей на переговоры в Астану, заявил, что целью диалога является закрепление режима прекращения огня. В настоящий момент в отеле, где остановилась делегация, идет закрытое заседание.

    Источник РИА Новости не исключил, что также состоятся консультации с другими делегациями. К остальным участникам переговоров оппозиция присоединится во второй половине дня. Отметим, что сегодня в Казахстане стартовал очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

    Автор: Ирина Селезнева
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