Вооруженная оппозиция Сирии назвала цель своей работы в Астане

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Астана, 4 июля. Представители сирийской вооруженной оппозиции присоединятся к участникам межсирийских переговоров на площадке Астаны сегодня во второй половине дня, сообщил источник.

Один из членов делегации сирийской вооруженной оппозиции, прибывшей на переговоры в Астану, заявил, что целью диалога является закрепление режима прекращения огня. В настоящий момент в отеле, где остановилась делегация, идет закрытое заседание.

Источник РИА Новости не исключил, что также состоятся консультации с другими делегациями. К остальным участникам переговоров оппозиция присоединится во второй половине дня. Отметим, что сегодня в Казахстане стартовал очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.