КНДР заявила об обладании ракетами, способными нанести удар по любой точке мира

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Пхеньян, 4 июля. Северная Корея при помощи межконтинентальных баллистических ракет способна ударить по любой точке мира и надежно охранять стабильность в регионе и на планете. Об этом во вторник говорится в обнародованном заявлении КНДР.

КНДР — мощная ядерная держава, которая обладает сильнейшими межконтинентальными баллистическими ракетами. Пхеньян может нанести удар по любой точке мира, ликвидировать угрозу ядерной войны со стороны Вашингтона, а также будет непоколебимо охранять мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе, следует из сообщения.

Напомним, власти КНДР во вторник рассказали об удачном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» (Цветущая крепость — Прим.ред.).

Тесты были проведены по распоряжению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ракета пробыла в воздухе не более 40 минут, после чего рухнула.

Минобороны Японии назвало испытание КНДР провокацией.